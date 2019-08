Matteo Salvini a Colico per la festa della Lega "Lago e Valli"

Entra nel vivo a Colico la 26esima "Festival Lago e Valli" organizzata dalla Lega presso il parco giochi di viale Padania. Per domani, domenica 4 agosto alle ore 20.30, è previsto l'intervento del leader del Carroccio, nonchè vicepremier e Ministro degli Interni, Matteo Salvini. Con lui ci saranno anche altri parlamentari ed esponenti della Lega.

Per questa sera, sabato 3 agosto è invece prevista la presenza del neo ministro alla Famiglia Alessandra Locatelli. Nei giorni scorsi (vedi foto sotto) sono intervenuti anche Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, e Marco Zanni, europarlamentare alla guida dei sovranisti europei in qualità di presidente del gruppo "Identità e Democrazia" a Strasburgo, il quale ha ribadito il no alle politiche della Commissione guidata dal nuovo presidente Ursula Von Der Leyen. Numerosi i presenti, pronti ora ad accogliere il loro "Capitano" domenica sera.

Alla festa leghista di Colico non sono poi voluti mancare molti esponenti lecchesi del Carroccio, tra cui il senatore Paolo Arrigoni e il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni.

Gallery