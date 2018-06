Scomparsa Tentori, il ricordo di Crimella (PD): «Amministratore attento e capace, mancherà»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

La Federazione Provinciale PD Lecco con tutti i suoi circondari e circoli ed in particolare modo il circondario del casatese, esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del Sindaco di Barzago Mario Tentori. Un uomo semplice che ha sempre saputo ed amato stare in mezzo alla gente del proprio paese dedicando impegno e passione all’amministrare locale.

«Ricordiamo Mario come compagno di partito, sindacalista, amministratore locale attento e capace. Barzago sentirà la sua mancanza di amministratore vicino ed attento ai bisogni delle famiglie, delle imprese, delle associazioni e del territorio nel suo insieme, ma siamo certi che i suoi colleghi amministratori, assessori e consiglieri, così come fatto fino ad oggi, sapranno dare continuità al suo operato con tenacia, costanza e passione. Credo che questo sia il più bell’omaggio che Mario possa ricevere da chi con lui, in tutti questi anni, tanto ha fatto, con amore e passione, per il proprio paese. Grazie Mario.».

Fausto Crimella

Segretario Provonciale PD Lecco