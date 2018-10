«Voteremo Usuelli, ma si cambi la legge Delrio: dovrebbero votarlo i cittadini»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il 31 ottobre si vota per le elezioni del presidente della Provincia di Lecco ma i cittadini non potranno votare.

Senza le storture introdotte dalla Legge Delrio, sonoramente bocciata dagli italiani con il Referendum del 4 dicembre scorso, mercoledì 31 ottobre i cittadini di 74 Province italiane avrebbero la possibilità di esercitare il loro diritto di voto. Ancora una volta non sarà così, proprio a causa di questo tentativo di riforma rimasto incompiuto, che è servito soltanto a trasformare le Province in enti di secondo livello, spolpate delle risorse necessarie per far fronte alle immutate incombenze. Alle urne, per il rinnovo degli organismi sovracomunali, si potranno recare solo sindaci e consiglieri comunali che, tra l'altro, esprimeranno la propria scelta attraverso un complesso sistema di voto ponderato in base al numero degli abitanti di ciascuna municipalità, senza nessun criterio di territorialità e di rappresentanza.

Chi verrà eletto Presidente, poi, sempre grazie alla riforma Delrio, potrebbe trovarsi ad amministrare con un Consiglio di colore politico avverso al proprio, rimanendo dunque imbrigliato in un'evidente situazione di impasse. Il 31 ottobre infatti si voterà per il presidente mentre il Consiglio verrà rinnovato a gennaio/febbraio.

L’Italia, e in particolar modo la nostra provincia, è un territorio fragile: strade dissestate per mancanza di adeguate risorse, ponti che crollano, smottamenti e frane che vengono ripristinate grazie a risorse regionali, trasporto pubblico insufficiente.

L'indebolimento delle Province è una delle cause di questa situazione, per questo è necessario restituire ai cittadini la sovranità di poter scegliere direttamente i propri rappresentanti, giudicandoli per il loro operato.

Il Movimento Nazionale per la Sovranità di Lecco condivide la scelta fatta dai sindaci del nostro territorio nell'individuare una figura condivisa e competente come l'avvocato Claudio Usuelli, sindaco di Nibionno, per la guida della provincia di Lecco pertanto invitiamo tutti i nostri iscritti e simpatizzanti a sostenere Usuelli, ma auspichiamo che il governo modifichi la legge Delrio.

Chiediamo all'Esecutivo di dare nuovo slancio istituzionale alle Province e ai territori più periferici come il nostro, facendo votare i cittadini e definendo in modo certo competenze e risorse per svolgere in modo adeguato funzioni importanti come la viabilità, il trasporto pubblico e l'edilizia scolastica per gli istituti superiori.

Movimento Nazionale per la Sovranità - Lecco