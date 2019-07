Valmadrera, interrogazione sulla Convenzione con Silea: la Lega chiede lumi sul contributo

Una mozione e un'interrogazione che hanno come oggetto il forno inceneritore di Silea, gestito dall'azienda pubblica Silea. Dovranno rispondervi, lunedì 8 luglio, il Consiglio comunale e Antonio Rusconi, sindaco eletto a maggio a Valmadrera e subito punzecchiato in merito al grande pomo della discordia dell'ultima campagna elettorale, "irrobustito" dalla convenzione sul teleriscaldamento firmata nel corso del 2018.

Andiamo con ordine: lo scorso 17 giugno Ascolto Valmadrera, lista civica rappresentata da Guido Villa e Mauro Dell'Oro, ha depositato una mozione avente per oggetto il «recesso dalla Convenzione tra i Comuni di Lecco, Malgrate e Valmadrera da una parte e Silea Spa dall'altra, per la gestione del servizio di teleriscaldamento a mezzo della società partecipata Silea Spa».

Un passo formale seguito da quello dal gruppo consiliare di Valmadrera Lega Lombarda, che lunedì 1 luglio ha depositato un'interrogazione che dovrà avere risposta fra una settimana: «Il Gruppo Consiliare - si legge nel testo dell'interrogazione - ritiene prioritaria la salute dei cittadini di Valmadrera e della provincia di Lecco e la vivibilità della Città di Valmadrera. La nostra volontà è che nell’immediato nell’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera vengano bruciati soltanto rifiuti provenienti dalla provincia di Lecco e che lo stesso impianto venga dismesso nel più breve tempo possibile. In riferimento al contributo di compensazione ambientale erogato annualmente da Silea al comune di Valmadrera, si richiede negli ultimi 10 anni a quanto siano ammontati tali contributi percepiti anno per anno; inoltre, si chiede quali siano state le rispettive destinazioni delle risorse introitate con un elenco dettagliato degli impieghi di tali risorse anno per anno con la relativa spesa e, infine, come si intende utilizzare le risorse che verranno introitate nel corso del corrente mandato consiliare».