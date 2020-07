Ballabio Futura presenta il proprio candidato sindaco

«Sabato 11 luglio inizierà, con la presentazione del nostro candidato alla carica di sindaco, il percorso pubblico di Ballabio Futura, il nostro gruppo di cittadine e cittadini che da tempo sta lavorando per il futuro del paese. L'iniziativa si terrà a partire dalle ore 11 presso "Il Baretto" in via Ugo Bartesaghi 9 a Ballabio».

Con queste parole i componenti della formazione civica di opposizione annunciano l'inizio di un percorso di confronto e lavoro in vista delle prossime amministrative. L'obiettivo è quello di proporre un'alternativa rispetto all'attuale Amministrazione guidata dal sindaco Alessandra Consonni. Ballabio Futura si definisce come un gruppo eterogeneo, civico, composto da persone e personalità differenti che da mesi lavorano ad un progetto di rinnovo per il paese di Ballabio.

«Siamo donne e uomini che, spinti dalla necessità di agire e di impegnarci per il benessere della nostra comunità, abbiamo deciso di unire le energie per immaginare insieme un paese che abbia come riferimento la comunità ed i cittadini; i giovani, i meno giovani e tutte le famiglie che vedono Ballabio come luogo di crescita del proprio futuro e dei propri figli. Iniziamo questo percorso pubblico con la presentazione della figura che vogliamo sia un punto di riferimento per tutti i cittadini, che per noi rappresenta la sintesi del nostro progetto».

I portavoce di Ballabio Futura hanno inoltre precisato: «Iniziamo questo percorso con un margine di anticipo perché in questo momento, più di ogni altra cosa, vogliamo metterci nella posizione di ascolto nei confronti della cittadinanza; ascoltare le idee, le esigenze, le aspettative ed i sogni di chi, insieme a noi, vive un territorio, è un'azione in cui noi crediamo fortemente perché arricchisce e da forza alle idee che servono per migliorare Ballabio.