Nava e Piazza, ritorno al passato: per le elezioni scelgono Forza Italia

Daniele Nava, Sottosegretario in Regione Lombardia, già Presidente della Provincia e Vice Sindaco di Lecco, e Mauro Piazza, Consigliere regionale, e Sabrina Mosca, Consigliere regionale, entrano in Forza Italia: i tre esponenti politici lombardi con un forte radicamento territoriale, nell’ottica del continuo rafforzamento del movimento del Presidente Silvio Berlusconi, tornano ad aderire, in accordo con i vertici regionali di Forza Italia, al movimento azzurro per lavorare alla vittoria di un centro destra che veda una forte presenza di una componente moderata, liberale e popolare.

Per i due lecchesi si tratta di un ritorno al passato: abbandonarono il partito nel 2013, durante il rinnovamento proposto dal Cavaliere, per aderire al Nuovo Centro Destra di Angelino Alfano. Con loro aderiscono a Forza Italia anche una rete territoriale lombarda di oltre 300 amministratori locali.

"Per continuare l’ottimo lavoro svolto sul territorio lombardo, questa rete si rende disponibile a portare il proprio contributo alle prossime elezioni regionali e nazionali di intesa con il presidente Berlusconi", si legge in una nota diramata dai politici.