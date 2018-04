Politica. Il Pd di Lecco cambia: Neşe Altıntaş nuovo Presidente dell'Assemblea

L’Assemblea Cittadina del PD Città di Lecco, con una grande partecipazione, ha eletto ieri sera alla carica di Presidente la giovane Neşe Altıntaş, studentessa lecchese di 24 anni attualmente impegnata negli studi in Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Milano e militante dei Giovani Democratici.

Nese Altintas ha ottenuto 21 voti su 25 votanti (con 3 schede bianche ed una nulla) pari all’84% dei consensi espressi dall’Assemblea.

«Ringrazio per la grande fiducia accordatami: lavorerò per promuovere la più ampia partecipazione alle decisioni attraverso il puntuale ed efficiente lavoro dell’Assemblea Cittadina del Pd di Lecco, per rilanciare una forte interlocuzione del partito con tutti gli iscritti, gli elettori e i cittadini tutti, rinsaldando un legame ancora forte ma che certamente vive un momento delicato per la situazione politica nazionale», queste le prime dichiarazioni della neo-Presidente dopo la proclamazione del risultato della votazione.

«Con grande soddisfazione e speranza - ha dichiarato il Segretario Cittadino Giovanni Fornoni - ho appoggiato la candidatura di Neşe Altıntaş alla Presidenza dell’Assemblea, candidatura segnalatami dal gruppo dei Giovani Democratici di Lecco: uno degli obiettivi fondamentali che il PD a Lecco e non solo deve porsi è, infatti, quello di rientrare in sintonia con le giovani generazioni, affidando loro anche ruoli di responsabilità. A Lecco c’è un bel gruppo di giovani che porta no un contributo importante di idee e di volontariato alle attività del PD e l’elezione di Neşe ne è la conferma e la certificazione».

Anche il Segretario dei GD Pietro Regazzoni ha accolto con grande soddisfazione l’elezione. «Sono molto contento - ha dichiarato al termine dell’Assemblea - che il PD Città di Lecco abbia accolto con grande attenzione la disponibilità di Neşe nell’assumersi la responsabilità della conduzione dell’Assemblea Cittadina, massimo organo di rappresentanza del PD in città. Sono certo che Neşe saprà valorizzare quest’organismo nel modo migliore possibile con una comunicazione efficace capace di parlare e ascoltare tutti i giovani della città».

Nella stessa seduta l’Assemblea ha provveduto, su proposta del Segretario, anche alla elezione del nuovo Tesoriere cittadino nella figura di Andrea Frigerio, Segretario del Circolo Lecco 3 e Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Lecco.