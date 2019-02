Mandello, attacco dei Cinque Stelle: «Spalatori assenti e disagi per la neve»

Torna a farsi sentire il gruppo di attivisti Cinque Stelle di Mandello del Lario. Questa volta per via della neve che ha colpito il Lecchese e, ovviamente, tutta la zona del Mandellese.

Illustrissimi Sig. Sindaco, Sig. Capogruppo del Paese di Tutti, permetteteci di esprimere il nostro disappunto, una volta in questo comune, quando amministravano gli altri, esisteva un registro per gli spalatori neve, che nella necessità si adoperavano a ridurre i disagi provocati dal maltempo. Oggi, purtroppo, con il vostro "buon governo" gli spalatori non esistono più, e nonostante le varie allerte meteo, non c'è più nessuno che si preoccupa delle conseguenze dovute alle copiose nevicate; marciapiedi impraticabili e pericolosi che mettono a rischio tanti anziani, per voi i piccoli servizi quotidiani non contano nulla, oramai pensate ad altro, alle allegre rotonde e alla mulattiera per Sondrio. Perdonateci se tocchiamo la vostra suscettibilità, ma non riusciamo a restare in silenzio.

Attivisti 5 Stelle Mandello del Lario

Flavio Angeli

Beppe Iovine

Aldo Gallo