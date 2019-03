Elezioni Oggiono, i candidati della Lega nelle vesti dei Beatles e dei Fantastici Quattro

Si ispira ai Beatles e ai Fantastici Quattro la campagna elettorale del team di Ferdinando Pucci Ceresa, candidato sindaco di Oggiono sostenuto dalla Lega. Due i video diffusi nei giorni scorsi su Facebook nei quali Ceresa è ritratto insieme al primo cittadino uscente Roberto Ferrari (deputato del Carroccio), a Nadia Teruzzi e Moreno Andreotti nelle vesti dei "Baronetti di Liverpool" e dei celebri supereroi.

"Trova le differenze" il titolo delle originali clip. Nella prima scorrono le immagini di piazza Garibaldi e Abbey Road, fino a quella dei Beatles prima e dei quattro candidati leghisti subito dopo che passeggiano sulle strisce come nella famosa copertina dell'album, il tutto sulle note di "Come Together". Nell'altro video Ceresa e colleghi richiamano il messaggio della Torcia umana: "Signori è l'alba di un nuovo giorno! Il giorno dei Fantastici Quattro.

A Oggiono la campagna elettorale è dunque già iniziata, a colpi di musica, film e citazioni celebri. La lista sostenuta dalla Lega dovrà misurarsi contro la formazione di area centrosinistra "Insieme per Oggiono" cha candida sindaco Chiara Narciso.