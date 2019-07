Opera Pia Magistris, Leidi: "Ridicolo organizzare un incontro fuori dalla struttura"

Non accenna a placarsi la polemica innalzata intorno alla situazione dell'Opera Pia Magistris: dopo il botta e risposta tra il gruppo consigliare della Lega e il sindaco Antonio Rusconi, che avrà un ulteriore seguito in una seduta del consiglio comunale, quella di lunedì, che si preannuncia come bollente, è Alessandro Leidi, consigliere di minoranza tra le stesse fila della Lega e recente candidato alla poltrona di primo cittadino, a rincarare la dose con una personale missiva indirizzata al Sindaco.

Questo quanto indirizzato dal capogruppo Leidi nei confronti di Rusconi:

"Con riferimento alla grave situazione attuale presso la struttura Opera Pia Magistris cui ha fatto seguito un avviso del 04.07.19 per un incontro il 10 p.v. alle ore 19.15 presso la Sala Arancione del comune con il Sindaco e l'assessore delegato Rita Bosisio devo assolutamente intervenire.

Sembra assolutamente assurdo, irrispettoso e ridicolo aver deciso di convocare questo incontro in Comune e non direttamente in Opera Pia ben conoscendo la difficoltà e l'impossibilità per la maggior parte degli ospiti a muoversi dalla struttura, difficoltoso inoltre andare per i parenti che devono accudire gli anziani.

Ritenengo inoltre utile la partecipazione del personale della struttura, non invitato, anch'essi sicuramente interessati.

Chiediamo quindi che l'incontro si svolga direttamente presso l'Opera Pia Magistris, convinti che anche gli amministratori possano sopportare per qualche ora il caldo presente nella struttura".