I Circoli del Pd del lago riuniti in "Cantiere": «Linea comune»

Una serata denominata "Cantiere" quella che ha visto riunire in sala civica a Molina, mercoledì, i Circoli del Partito democratico di Mandello, Abbadia e Alto lago, da Bellano a Colico. Al tavolo dei relatori Fidelia Curti, Andrea Nogara, Pietro Redaelli, Andrea Gilardoni e Fulvio Salvoni, con la presenza del segretario provinciale del partito Marinella Maldini.

I rappresentanti dei Circoli si sono riuniti a Molina per un'attenta analisi dei futuri indirizzi politico-organizzativi. Una chiamata a fare rete, anche in virtù della nutrita partecipazione alla scelta del nuovo segretario nazionale nelle scorse primarie.

Dalle parole di Marinella Maldini un plauso all'unione dei Circoli del circondario. «A mio parere - ha sottolineato la segretaria - dobbiamo fare attenzione a non lasciare vuoti sui territori che potrebbero essere riempiti da altri. Da quando è stato fondato il partito, la gente chiede ancora un centrosinistra aperto, a partire dai territori per costruire». Per il segretario mandellese, Andrea Gilardoni, «dobbiamo mantenere il contatto diretto con le zone. Sono molto speranzoso in una ripresa che porti a dei risultati».

Presente in sala il sindaco uscente di Abbadia, Cristina Bartesaghi, che ha invitato i presenti a «creare un confronto sulle idee in circolazione. La scelta operata nel mio comune di una lista unitaria con l'opposizione, non implica un rinnegare i valori con cui ciascuno è politicamente cresciuto. Il Pd può diventare un laboratorio di riflessione, questo è il mio auspicio». A fine incontro l'elezione con voto unanime, di Pietro Radaelli (nella foto sotto), abbadiense, a coordinatore dei Circoli presenti alla serata "Cantiere".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

