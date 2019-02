Il Pd fa scudo attorno a Brivio: «Da sempre agisce per combattere la presenza mafiosa»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il segretario della Lega lombarda Grimoldi e il Segretario della Lega lecchese Parolari, a seguito della condanna di Ernesto Palermo da parte della Corte di Appello di Milano per "associazione mafiosa", chiedono al Pd lecchese e regionale di "riflettere" perché Palermo è stato anche consigliere comunale a Lecco. Sottolineiamo che:

I lecchesi (forse a esclusione di Parolari) sanno bene che il Pd e il Sindaco Brivio hanno sempre e coerentemente agito per combattere la presenza mafiosa. Ne sono testimonianza, fra l'altro, i provvedimenti per la chiusura di alcune attività commerciali in città e l'impegno per il recupero a favore dei cittadini dei beni confiscati alla mafia.

Palermo non è stato determinante per la vittoria del centrosinistra e del sindaco Brivio alle elezioni. Basta contare i voti, e riconoscere che "la matematica non è un'opinione". Determinante per l'elezione di Brivio è stata sicuramente la stima dei cittadini lecchesi nei suoi confronti, stima e fiducia confermata anche alle elezioni successive, a cui va aggiunta la "certificata incapacità" dei precedenti governi a guida leghista a risolvere i problemi della città.

Certamente Palermo era un corpo estraneo al Pd, ma proveniva da forza politica dell'area "Ulivo" e lavorava come tecnico insegnante in Istituto dello Stato. Come Consigliere del Comune di Lecco verrà ricordato da noi per il suo "poco impegno", in tutti i sensi.

All'epoca delle candidature il Pd e Brivio non avevano (perché non esiste) la "sfera di cristallo" per sapere che dopo Palermo avrebbe scelto di aderire ad associazioni mafiose. "Sfera" che non avevano neppure Parolari e Grimoldi, altrimenti sarebbe molto difficile spiegare le candidature nelle loro liste e in quelle a loro sostegno di "personaggi" che poi sono stati condannati per gravi reati. Anche per reati che coinvolgevano attività in capo al Comune di Lecco.

Il Pd lecchese conferma la sua piena fiducia nella volontà e nella capacità del sindaco Brivio a operare per difendere le Istituzioni e la società civile dalle infiltrazioni criminali e mafiose.

Marinella Maldini, Segretario provinciale Pd

Alfredo Marelli, Segretario cittadino Pd