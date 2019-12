Elezioni 2020, il Pd ha scelto: il candidato sarà Mauro Gattinoni

Giovedì 12 dicembre si è svolta la Direzione del PD Città di Lecco che all’unanimità ha votato e scelto come candidato Sindaco per le prossime Amministrative 2020 Mauro Gattinoni.

Di seguito verbale della direzione nel quale si evidenziano le scelte condivise e deliberate:

Impegna il Segretario e l’Esecutivo

a convocare al più presto, comunque prima delle festività natalizie, una prima riunione collegiale della “potenziale” coalizione delle forze che si riconoscono nell’area di centrosinistra;

aprire con le stesse un confronto sui punti più importanti che ciascuna forza propone per il programma elettorale, per valutare/condividere le convergenze programmatiche necessarie e per determinare le condizioni fondamentali per definire una coalizione di governo coesa e collaborativa.

Sul programma elettorale la Direzione condivide il percorso che prevede di consegnare le proposte programmatiche al Candidato Sindaco, per chiedere allo stesso di costruire in modo partecipato il programma unitario della coalizione.

Inoltre la Direzione cittadina del PD, sentita la relazione del Segretario e in coerenza con il risultato del sondaggio sulle caratteristiche degli Amministratori Comunali, decide che il “candidato a Sindaco” che il PD lecchese proporrà all’intera coalizione è il dott. Mauro Gattinoni.

Nel caso in cui altre forze della coalizione proponessero altre persone per la stessa candidatura, dà fin d’ora il mandato al Segretario – di concerto con l’Esecutivo – per concordare un percorso trasparente e partecipato per la scelta del candidato Sindaco che la coalizione di centrosinistra proporrà alla città.