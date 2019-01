Il Pd Lecco nelle piazze per «dire no alla Legge di Bilancio»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Sabato 12 gennaio anche per il Partito Democratico della provincia di Lecco sarà una giornata di riflessione.

Saremo presenti nelle piazze e strade di tutto il territorio per aprire punti di incontro con i cittadini al fine di argomentare ed esprimere il dissenso sui contenuti della legge di Bilancio dello Stato appena approvata da Lega e Movimento 5 Stelle.

Noi crediamo fortemente in un'economia che guardi al futuro con fiducia, fondando le basi su crescita e sviluppo. All'interno di una società dove cultura, rispetto e solidarietà costituiscano regole, valori fondamentali.

D'altronde il Testo adottato dalla attuale maggioranza parlamentare contrasta nettamente con gli imprescindibili principi nei quali ci riconosciamo perché prevede:

taglio degli investimenti e dei trasferimenti ai Comuni

previsione di maxi aumento dell'Iva dal 2020

raddoppio delle tasse per gli Enti no profit e per il terzo settore

stop alle gare negli appalti pubblici fino a 150.000 euro in barba alla competitività, legalità, trasparenza e ai fondamenti dell'anticorruzione

penalizzazioni su pensioni, scuola e trasporti, colpendo pensionati, insegnanti, studenti e pendolari

Per queste ragioni diciamo NO a un provvedimento che umilia i cittadini onesti e che non dà all'Italia nessuna prospettiva per il domani. Preferiamo agire con democratica responsabilità.

«Non c'è momento migliore del confronto con le molteplici espressioni delle persone per affrontare i temi che riguardano il futuro». Con questa filosofia Marinella Maldini (nella foto), segretaria provinciale del Pd provinciale lecchese, intende prendere per mano questo nuovo particolare anno.

Partito Democratico - Federazione di Lecco