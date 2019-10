Il Pd: «Risolta positivamente la crisi aperta irresponsabilmente dalla Lega»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Con l'incontro che abbiamo avuto ieri con il presidente Usuelli riteniamo positivamente conclusa la crisi aperta irresponsabilmente dalla Lega in Provincia. In questi giorni abbiamo preferito non intervenire pubblicamente per non caricare ulteriormente una situazione già tesa. Situazione che si è risolta positivamente solo grazie al paziente lavoro di tessitura del presidente Usuelli e al grande senso di responsabilità dei Consiglieri del gruppo Provincia Insieme.

Contrariamente a quanto emerso dalle ricostruzioni di questi giorni e dalle dichiarazioni di alcuni esponenti politici, la decisione di sostenere la candidatura a Presidente del Parco Adda Nord di Francesca Rota è stata valutata positivamente dal vicepresidente Bruno Crippa che, in seguito, si è allineato con il presidente Usuelli al fine di mantenere una logica territoriale nel voto in Assemblea. Per questo abbiamo ritenuto pretestuose le polemiche emerse e abbiamo lavorato, come è nostra abitudine fare, per risolvere i problemi costruendo insieme all'altra forza politica di maggioranza e al Presidente un percorso di messa in sicurezza dell'Ente.

«Apprezzata la disponibilità del presidente Usuelli»

Abbiamo apprezzato la disponibilità del presidente Usuelli a valutare a breve una riorganizzazione generale delle deleghe al fine di rendere più efficiente ed efficace il lavoro di tutto il Consiglio. Ribadiamo, infine, il nostro totale apprezzamento e fiducia nel lavoro, al servizio di amministratori e cittadini, che stanno svolgendo i consiglieri provinciali del gruppo Provincia Insieme e il vicepresidente Bruno Crippa, a cui va la nostra totale solidarietà per gli inqualificabili attacchi ricevuti in questi giorni.

Marinella Maldini, segretaria provinciale del Pd Lecco e Giuseppe Scaccabarozzi, capogruppo Provincia Insieme