Elezioni, Pietro Fiocchi è il primo europarlamentare lecchese della storia: «Non tradirò mai l'alleanza»

Per la prima volta nella storia, il territorio lecchese ha un deputato eletto all'interno del Parlamento Europeo di Strasburgo, composto da settecentocinquanta membri. Pietro Fiocchi, lecchese, è stato infatti dalle liste di Fratelli d’Italia nel collegio Nord-Ovest; decisiva anche la rinuncia di Giorgia Meloni, che ha spalancato le porte a Fiocchi. Ottimo, come scritto, il risultato del lecchese alle urne, che in tutta la circoscrizione Nordovest ha raccolto 9.334 preferenze, mentre nel Lecchese si "ferma" a 1.374 dietro Giorgia Meloni capolista (1.888). Il grosso dei suoi voti è giunto dunque da fuori provincia.

«Sono davvero grato a questo territorio che in me si è riconosciuto, dandomi fiducia ed investendomi di una grande responsabilità: non tradirò mai l’alleanza con i lecchesi. Adesso, dopo una breve pausa per recuperare le forze, riprenderò con energia a girare il territorio per raccogliere le istanze e le prime necessità di imprese e cittadini. Sicuramente andrò al Parlamento Europeo per difendere gli interessi della nostra provincia, con attenzione particolare ai bandi ed alle direttive europee. Ringrazio davvero tutti quanti, in particolar modo Giorgia Meloni per la grande opportunità che mi ha dato e l’amico Carlo Fidanza, che siederà con me nei banchi di Bruxelles. Oltre a loro, mi sento di ringraziare tutti gli iscritti, i volontari ed i militanti di Fratelli d’Italia che mi hanno accompagnato in questo viaggio, dai gazebo in piazza ai volantinaggi nei mercati. Il ringraziamento più grande va alla mia famiglia per avermi sempre incoraggiato e per aver creduto in me. Infine, voglio abbracciare idealmente tutti i cacciatori, i pescatori, i tiratori ed in generale il mondo della cultura rurale che, più di tutti, mi ha sostenuto e mi ha permesso di arrivare al traguardo: la mia vittoria è una loro vittoria».