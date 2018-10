Ponte San Michele, Maurizio Gentile è il commissario. Arrigoni (Lega): «Contenti della nomina»

Maurizio Gentile, AD di Rete Ferroviaria Italiana, è stato nominato commissario per la vicenda relativa al ponte San Michele di Paderno d'Adda, chiuso da metà settembre per il rischio crollo. La scelta ha fatto felice la Lega, che, con i suoi parlamentari e quelli del Movimento Cinque Stelle, aveva chiesto a gran voce la nomina del commissario: «Come parlamentari del territorio lecchese e bergamasco siamo molto soddisfatti che il Ministro Toninelli abbia accolto la proposta della Lega di attribuire poteri commissariali all'A.D. di RFI per velocizzare i lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria del ponte San Michele. È opportuno però ricordare che sarà l'emendamento presentato dalla Lega nel “Decreto Genova”, se approvato dal Parlamento, a rendere attivi tali poteri per il commissario».

Ad annunciarlo è il Senatore Paolo Arrigoni, Questore a Palazzo Madama e componente della Commissione Ambiente, che ancora una volta si fa portavoce dell’iniziativa condivisa con i colleghi parlamentari lecchesi Antonella Faggi, Giulio Centemero, Roberto Ferrari e bergamaschi Roberto Calderoli, Daisy Pirovano, Tony Iwobi, Simona Pergreffi, Daniele Belotti, Rebecca Frassini, Cristian Invernizzi e Alberto Ribolla della Lega.

«Non è superfluo ricordare come la chiusura del San Michele sia una vera e propria emergenza che lede i rapporti commerciali e le attività di numerose imprese, in particolare nei due comuni collegati dal ponte, oltre che un gravissimo disagio per i pendolari”, continua Arrigoni. “La nomina del commissario permetterà a RFI di dimezzare la durata degli iter autorizzativi dei progetti, dimostrando ancora una volta che la Lega si sta adoperando per fare tutto quanto è possibile per fronteggiare questa emergenza e rilanciare il territorio».