Primarie nazionali del Pd, ecco quando votare a Lecco

Si è aperta la fase congressuale del Pd Nazionale. Domenica 3 marzo si terranno le "primarie aperte" per eleggere il nuovo segretario nazionale.

Sono sei gli iscritti/dirigenti che si sono candidati alla carica: Roberto Giachetti, Maurizio Martina, Francesco Boccia, Nicola Zingaretti, Dario Corallo, Maria Saladino. Il Regolamento congressuale prevede che alle primarie del 3 marzo (aperte anche agli elettori del Pd) si presenteranno soltanto tre dei sei attuali candidati, ed è compito riservato agli iscritti la scelta dei tre candidati per le "primarie aperte".

Per gli iscritti al Circolo Pd di Lecco, le date e le modalità per partecipare alla scelta dei tre candidati sono: venerdì 18 gennaio alle ore 20.30 al Centro Sociale di Germanedo Assemblea con illustrazione delle linee programmatiche dei sei candidati (i loro rappresentanti). Nella stessa serata, dalle ore 22 alle ore 23, gli iscritti potranno votare per uno dei sei candidati e per eleggere i loro rappresentanti alla convenzione provinciale. In apertura dell'Assemblea verrà nominata la Presidenza e i componenti dei Seggi.

Gli iscritti che non parteciperanno alla Assemblea del 18, potranno esprimere il loro voto: mercoledì 23 gennaio dalle ore 18 alle ore 20 presso il Circolo Figini di Maggianico oppure presso la Sede Pd di Rancio (in queste due sedi saranno allestiti i Seggi).

«Il segretario Alfredo Marelli - commentano dal Pd Città di Lecco - esprime il suo invito a partecipare a questo importante appuntamento per dare il proprio contributo alla scelta del nuovo segretario e dei nuovi organismi dirigenti per il rilancio del Partito Democratico in questo momento così delicato per la vita del Paese».