Primarie Pd, ecco i lecchesi eletti in Assemblea nazionale

Sono nove (su mille totali) i membri lecchesi dell'Assemblea nazionale del Pd eletti alle recenti primarie. Questi posti sono ripartiti proporzionalmente tra le liste collegate ai candidati segretari in base alle percentuali prese dal candidato nel collegio.

In virtù del risultato delle Primarie di domenica 3 marzo, quindi, la lista a sostegno di Maurizio Martina ha ottenuto 2 componenti, quella di Nicola Zingaretti 6 e quella di Roberto Giachetti 1.

Di queste 9 persone elette in Assemblea nazionale per il collegio Lecco-Sondrio, 7 sono della Provincia di Lecco (1 Martina, 5 Zingaretti, 1 Giachetti). La maggior parte sono new entry, mentre Veronica Tentori e Michele Castelnovo hanno già fatto parte della scorsa Assemblea nazionale in rappresentanza del territorio lecchese per la mozione di Andrea Orlando.

Di seguito i nominativi dei lecchesi eletti in Assemblea Nazionale:

Mozione Martina

Antonio Gilardi (Olginate)

Mozione Zingaretti

Salvatore Rizzolino (Lecco)

Veronica Tentori (Barzago)

Michele Castelnovo (Lecco)

Laura Bartesaghi (Annone Brianza)

Ileana Armillotta (Barzanò)

Mozione Giachetti