Zingaretti al 62% anche in provincia di Lecco. «Il Pd è forte e coeso al suo fianco»

«Buon lavoro al nuovo segretario». Con queste parole, i vertici lecchesi del Partito Democratico hanno accolto l'elezione di Nicola Zingaretti a segretario nazionale. Anche nel nostro territorio, il voto ha rispecchiato l'andamento generalizzato in tutta Italia, con Zingaretti al 64% in città e al 62% in provincia. Nettamente staccati Maurizio Martina e Roberto Giachetti.

I dati in provincia

Votanti: 7.409

Maurizio Martina: 2.002 (27%)

Nicola Zingaretti: 4.536 (62%)

Roberto Giachetti: 826 (11%)

Bianche: 34

Nulle: 11

Maldini: «Pronti a lavorare insieme»

«Quello della giornata di oggi è un risultato molto positivo che dimostra che per queste primarie non si è mobilitato solo il nostro popolo: siamo stati capaci di aprirci alla società, recuperando attenzione e interesse» commenta Marinella Maldini, segretaria provinciale del Pd Lecco. «Il centrosinistra, anche in provincia di Lecco, è ancora vivo, le persone hanno voglia di partecipare. Nicola Zingaretti è stato eletto segretario con una larga maggioranza e a lui va il nostro augurio di buon lavoro. Da domani, insieme al nostro segretario, inizieremo a lavorare uniti per riportare il partito a diretto contatto con la società, con le istituzioni, tenendo sempre al centro la persona, costruendo un'alternativa solida e credibile al governo "gialloverde". Infine un ringraziamento di cuore ai militanti e ai volontari che con il loro impegno hanno consentito di tenere aperti i seggi e di rendere possibile questa grande giornata di partecipazione democratica».

Marelli: «Grande partecipazione»

«Una grande partecipazione, con numeri vicinissimi all’appuntamento del 2017 - ha commentato Alfredo Marelli, segretario del Pd Città di Lecco - Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo appuntamento democratico. E grazie ai volontari che sono stati impegnati ai Seggi per l'intera giornata rendendo possibile l’esercizio di voto.

Credo che chi si è recato a votare ieri - analizza Marelli - l'abbia fatto non solo con l'intento di confermare la propria appartenenza alla comunità di centro sinistra, ma anche per rafforzare il ruolo del Pd nel perseguire obiettivi di politiche-economiche a favore delle persone, in opposizione alle scelte ideologiche del Governo attuale».

Il Comitato Piazza Grande: «Giornata di democrazia»

«Oggi è stata prima di tutto una grande giornata di partecipazione e democrazia. Tante persone si sono recati fisicamente ai seggi, tanti volontari del Partito Democratico con spirito di servizio li hanno tenuti aperti e grazie a loro la giornata di oggi è stata possibile»

Questa la dichiarazione di Veronica Tentori, rappresentante del comitato Piazza Grande Lecco. «L'affluenza e l'impegno dei tanti volontari di queste primarie lancia un messaggio forte: il popolo del centrosinistra è vivo e vuole non solo rilanciare il Partito Democratico, ma cambiare l'Italia e mandare a casa il prima possibile questo malgoverno di Lega e Movimento Cinque Stelle. Siamo davvero soddisfatti e felici dell'ottimo risultato di Nicola Zingaretti che si afferma chiaramente come nuovo Segretario del Partito Democratico, e che in provincia di Lecco ha ottenuto il 62% delle preferenze degli elettori» aggiunge la Tentori. «Da stasera inizia un grande lavoro insieme per costruire un campo largo e aperto di forze sociali e civiche, oltre che politiche, che sappia dare speranza e fiducia nel futuro dell'Italia. Nicola Zingaretti ha prima di tutto questo compito, noi lo sosterremo e siamo sicuri che tutto il Partito Democratico, coeso e forte, sarà al suo fianco».