Progetto Futuro: «Continueremo a lavorare uniti per il bene di Valgreghentino»

«A seguito delle dichiarazioni uscite nelle scorse ore sugli organi di informazione locali, ci preme precisare che l’opposizione è presente, unita, impegnata per il bene del Paese e intenzionata ad andare avanti nel suo percorso». Questa la presa di posizione del gruppo di minoranza "Progetto Futuro" di Valgreghentino guidato da Anna Clara Bassani.

«Progetto Futuro è coeso nel proseguire il mandato ricevuto dagli elettori e continuerà a vigilare in maniera costruttiva perseguendo coerentemente gli obiettivi prefissati nel programma presentato in campagna elettorale. In tal senso - si legge inoltre nella notta diffusa da Progetto Futuro - è stato proposto come componente rappresentante della commissione urbanistica l’avvocato Stefano Simonetti, già assessore ai lavori pubblici della Provincia di Lecco, professionista competente e libero da conflitti di interesse. L’uscita dal gruppo palesata di Mattia Parolari non ha creato sconcerto, ma ha provocato piuttosto delusione in virtù della fiducia che il gruppo aveva risposto in lui, così come immaginiamo siano rimasti amareggiati tutti i cittadini elettori che gli hanno accordato la preferenza in quanto parte del nostro gruppo e in forza del programma elettorale proposto. È legittimo cambiare idea, ma in politica serve coerenza».