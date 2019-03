Progetto Valmadrera, il comitato promotore dà l’avvio ai lavori

Il Comitato promotore di Progetto Valmadrera si è ritrovato ieri sera al Centro Fatebenefratelli e ha dato il via ai lavori in vista delle elezioni comunali della prossima primavera, erano oltre 50 i presenti.

La serata si è aperta con il ricordo del sindaco di Civate Rino Mauri scomparso ieri improvvisamente con cui Antonio Rusconi e la giunta attuale hanno collaborato per anni.

Il candidato sindaco di Progetto Valmadrera Antonio Rusconi e il coordinatore della lista civica, nonché capolista, Cesare Colombo hanno definito la road map dei prossimi mesi e dichiarato che già 90 persone hanno aderito al Comitato promotore.

Queste le novità più significative spiegate dal candidato sindaco: “A breve apriremo la sede di Progetto Valmadrera che sarà in via Roma e presenteremo la lista dei candidati entro il 25 marzo insieme al programma”.

Alcuni punti però Rusconi già li svela: “Sono tre gli obiettivi che vogliamo realizzare: la sistemazione dei giardini di via Leopardi, la passeggiata a lago che unisca Paré a Malgrate e il restauro della parte vecchia del centro Fatebenefratelli rendendola accessibile anche ai disabili”.

Il rinnovamento, sotto la guida esperta del candidato Antonio Rusconi, è già in atto: «La notizia più bella di questi giorni - dichiara Colombo - è che ben 25 giovani sono stati coinvolti per raccogliere il loro contributo di idee».

Infine è stato presentato e approvato il nuovo logo della lista civica che si rinnova mantenendo saldo il legame con la tradizione. Al centro c’è ancora l’acquaforte con ritratto il Centro Fatebenefratelli e il vecchio campaniletto; cambia invece il font della scritta e il verde diventa più chiaro.

