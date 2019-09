Progetto Valmadrera, cambia la maggioranza: Butti esce dal Consiglio, entra Barbuto

Cambio di consiglieri all'interno della maggioranza di Progetto Valmadrera, lista da cui è stato eletto l'attuale sindaco Antonio Rusconi. Come comunicato dal coordinatore Cesare Colombo a nome del Gruppo Consiliare, infatti, sono state accettate le dimissioni del consigliere Angelo Butti, presentate per «motivi personali e che saranno ratificate nel Consiglio Comunale del 10 settembre. Lo ringrazio sia per il lavoro svolto sia come Assessore ai Servizi Sociali che come Presidente della Commissione Servizi alla Persona nelle precedenti amministrazioni».

Angelo Butti dimissionario, entra Francesco Barbuto

Al suo posto entra un volto noto della città: «Saluto altresì e auguro buon lavoro al nuovo consigliere Francesco Barbuto, di cui si conosce già l’impegno e la generosità come Presidente della Consulta dello Sport e come componente di diverse associazioni».

