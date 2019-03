Progetto Valmadrera, in corsa con Pamela Cazzaniga: «Mi occuperò di barriere architettoniche»

Fervono i lavori nella lista civica Progetto Valmadrera in vista dell’avvio della campagna elettorale e nel frattempo cresce il numero dei sostenitori del comitato promotore arrivato quasi a 150 persone. Tra le prime sostenitrici di Progetto Valmadrera c’è uno dei personaggi più amati e seguiti della città, anche sui social. Si tratta di Pamela Cazzaniga, 42 anni di Valmadrera, disabile, blogger di viaggio e autrice del libro “La mia seconda vita” spiega: «Antonio Rusconi mi ha chiesto di occuparmi di abbattimento di barriere architettoniche: ho subito risposto affermativamente e con grande entusiasmo. Sono costretta sulla sedia a rotelle da 22 anni a causa di un incidente stradale e molto volentieri voglio lavorare per rendere più vivibile e accessibile la vita a chi è nella mia stessa condizione».

Concentrato di entusiasmo e vitalità

Valmadrerese di nascita, Pamela subito dopo l’incidente ha ripreso in mano la sua vita dedicandola proprio all’accessibilità per chi non può più contare sull’uso degli arti inferiori. Si occupa per lavoro, infatti, di viaggi in tutto il mondo dedicati a persone disabili. «Pamela è un concentrato di entusiasmo e vitalità che ora si è voluta impegnare concretamente per migliorare la sua città», la descrivono dalla lista civica.

«Ho molta stima della giunta attuale – conclude – ha fatto un ottimo lavoro in questi cinque anni e mi ha sostenuta per la presentazione del mio libro. Ora Progetto Valmadrera sta costruendo un ottimo programma elettorale in cui l’attenzione a ogni persona è al primo posto».