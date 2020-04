Emergenza Covid-19, a Lecco prosegue la sospensione della campagna elettorale

La sospensione della campagna elettorale a Lecco prosegue. Mentre il premier Conte lascia intendere la concreta possibilità di rinviare in autunno le elezioni regionali e amministrative 2020, nel capoluogo tre candidati sindaco annunciano la proroga della sospensione di qualsiasi attività elettorale. Si tratta di Peppino Ciresa (centrodestra), Silvio Fumagalli (Movimento Cinque Stelle) e Corrado Valsecchi (Appello per Lecco).

«Visto il necessario prolungamento del periodo di quarantena - si legge in un comunicato congiunto - alla luce della scadenza del 3 aprile, termine inizialmente concordato per la sospensione delle attività elettorali promozionali online e cartacee e delle dichiarazioni pubbliche inerenti le elezioni comunali, i sottoscritti candidati sindaci Ciresa, Fumagalli e Valsecchi concordano nel prolungare tale scelta fino a quando sarà chiaro il momento in cui si andrà a votare. Tale decisione si basa sulla presa d'atto del chiaro cambio di scenario rispetto a quello in cui era iniziata la campagna elettorale, lo riteniamo doveroso nel rispetto delle tante famiglie che in questo periodo sono state toccate dalla perdita di un caro, a loro esprimiamo la nostra vicinanza».

Oltre all'emergenza sanitaria, l'aspetto da tenere in considerazione è il profondo cambiamento della situazione globale che - quando sarà possibile organizzare la tornata elettorale - stravolgerà i programmi delle liste in lizza per la poltrona di sindaco del capoluogo.

«Siamo pienamente consapevoli - proseguono Ciresa, Fumagalli e Valsecchi - che al termine dell'emergenza sanitaria in corso bisognerà affrontare un contesto socioeconomico completamente diverso e inimmaginabile rispetto a qualche mese fa. A tutti i lecchesi chiediamo di continuare a dedicare la massima attenzione alle azioni di prevenzione e contenimento del virus Covid 19 restando nelle proprie abitazioni, affinché questo nemico invisibile venga completamente debellato».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prosegue, intanto, la campagna del quarto candidato, Mauro Gattinoni per il centrosinistra, che mercoledì ha proposto sulla pagina Facebook della coalizione una videoconferenza sul tema della sostenibilità ambientale.