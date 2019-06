Pronta la Giunta di Vercurago: Greppi e Maggi a fianco del nuovo sindaco Lozza

Dopo Carenno anche Vercurago ha ufficializzato la nuova Giunta comunale. Il sindaco Paolo Lozza, uscito vincitore con il 60% dei voti alle elezioni dello scorso 26 maggio, sarà affiancato da Carlo Greppi e Roberto Maggi nell'attività amministrativa. Greppi, ex primo cittadino, sarà vicesindaco con deleghe a Bilancio e Lavori pubblici. Maggi, docente universitario, è stato invece nominato assessore all'Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente, Sicurezza e Polizia locale (nella foto sopra: Lozza, Maggi e Greppi).

Il sindaco Lozza terrà invece per sè le deleghe a Commercio, Industria e artigianato. Previsti anche due Consiglieri delegati: Michele Meoli a Cultura, Scuola e Associazioni; Alberto Bonacina a Politiche sociali e Servizi alla persona. Giovedì 6 giugno alle ore 21 si terrà il primo Consiglio comunale con il giuramento del primo cittadino, oltra alle nomime di assessori e capigruppo.

«Greppi è una persona molto valida e di esperienza, ho quindi ritenuto giusto chiedergli di essere vicesindaco - commenta Paolo Lozza - Ho voluto fare tesoro anche dell'operato di Maggi che continuerà a occuparsi di settori importanti per la vita pubblica del paese. Il mio lavoro (ambulante e responsabile dell'associazione di categoria ndr) mi permette invece di conoscere da vicino il settore del commercio e l'importanza che i piccoli negozi ricoprono per il tessuto sociale di un paese, quindi li seguirò direttamente. Tra le priorità ci saranno la scuola e i servizi sociali, quindi ho voluto coinvolgere nell'attività amministrativa anche Meoli e Bonacina, a loro volta persone molto competenti che hanno dimostrato il loro valore sul campo. Prossimamente definiremo le commissioni, mentre sul fronte delle Opere pubbliche contiamo di affrontare da subito il tema del nuovo marciapiede che vogliamo realizzare in via San Mauro per la sicurezza. La speranza è di poter collaborare in maniera costruttiva con l'opposizione, da parte la nostra la volontà a lavorare sui contenuti per il bene dei vercuraghesi non manca di certo».

