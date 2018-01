Regionali, Area Progressista presenta i suoi candidati: tra loro c'è Stefano Sacco, per il collegio di Lecco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Continua l’impegno di Area Progressista per unire il centrosinistra in Italia, grazie alla presenza di propri candidati alle prossime elezioni regionali. Ai nastri di partenza dell’election day per scegliere il nuovo governatore della Lombardia, ci saranno anche esponenti espressi dal soggetto politico guidato dal coor/dinatore nazionale on. Michele Ragosta, a sostegno del candidato del centrosinistra, Giorgio Gori. All’interno della lista Lombardia Progressista per Gori, i candidati di Area Progressista saranno il docente Stefano Sacco (candidato nel collegio di Lecco) e Roberto Urso (candidato nel collegio di Milano). Nel collegio di Brescia, invece, si profila, con molta probabilità, la candidatura dell’on. Luigi Lacquaniti, parlamentare uscente.

“Nonostante la concomitanza con le elezioni politiche, il nostro impegno è rivolto anche a queste due importanti competizioni regionali – ha dichiarato l’on. Michele Ragosta – con l’obiettivo di contribuire con la nostra area politica al successo del centrosinistra unito, largo e progressista per sconfiggere, nel caso della Lombardia, la destra xenofoba e razzista del candidato leghista Attilio Fontana. Ai nostri candidati – ha concluso l’on. Ragosta – va tutto il nostro sostegno e un forte in bocca al lupo per una campagna elettorale che non sarà una passeggiata ma che affronteremo con la forze delle idee e la concretezza delle nostre proposte”.