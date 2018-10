Rimpasto di Giunta, prosegue la polemica Appello-Lega. Bettega: «Hanno la faccia di tolla»

Prosegue il botta e risposta tra Appello per Lecco e Lega dopo il rimpasto della Giunta Comunale decretato dal sindaco Virginio Brivio. Solo qualche giorno fa la lista civica di maggioranza, in una nota stampa, aveva definito la minoranza come portatrice di fake news. La risposta non si è fatta attendere ed è stata affidata alle parole di Cinzia Bettega, Capogruppo Lega Lombarda Lega Salvini all'interno del Consiglio comunale di Lecco: «Ci vuole una bella faccia di bronzo per ribaltare i fatti e trasformarsi da imputati in accusatori. Appello per Lecco riscalda la solita minestra e davanti a una maggioranza comunale alle corde invece di incassare con un minimo di umiltà, sfruculia sul passato sciorinando cifre a casaccio su debiti pregressi, già più volte ampiamente smentiti. Non ci sono sperperi nelle amministrazioni leghiste del passato, semmai risorse per investimenti dei quali ha beneficiato il doppio mandato Brivio».

Bettega rincara la dose e amplia il raggio: «Siamo davanti ad una maggioranza che perde pezzi a ogni ora, attraversata da polemiche e personalismi senza esclusione di colpi, con il leader di Appello per Lecco, l'assessore Corrado Valsecchi, che aveva assunto la delega al personale con il piglio del manager e se l'è vista sottratta per aver trasformato il Comune in una sorta in una sorta di ufficio di “scollocamento” visto l'andirivieni di dirigenti che appena possono fuggono a gambe levate. Per tacere del clima di malessere che si respira negli uffici e che è tra le prime cause di inefficienza. La tardiva decisione del sindaco più che un rimedio pare una sentenza sull'alleato. Questa tecnica rivendicativa si iscrive al recente costume degli ex governanti nazionali del centro sinistra che dimenticano di essere stati al governo per oltre un lustro. E Virginio Brivio guida la città da otto anni».