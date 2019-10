«Fratelli d'Italia presente sul territorio per affrontare i problemi e aiutare le vittime di atti di violenza»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Ringrazio Giorgia Meloni per la nuova nomina che oggi mi è stata conferita. Infatti, sono stata incaricata dalla referente nazionale, Cinzia Pellegrini, di occuparmi nella provincia di Lecco del dipartimento "tutela vittime" di Fratelli d'Italia. I fatti di cronaca ci raccontano ogni giorno di violenze subite, soprattutto dai più deboli: maltrattamenti nei confronti di donne, anziani e bambini. Non ultimo, il fatto di Lecco dove una donna di 43 anni è stata presa a martellate dal marito, ora ricoverata in ospedale lotta per la sua vita: tutta la mia vicinanza e solidarietà va alla famiglia e alla vittima che spero che si riprenda al più presto e poter tornare dai suoi affetti più cari.

Ringrazio le Forze dell'Ordine che ieri sera sono intervenute tempestivamente in aiuto di questa donna. Fratelli d'Italia è un partito che ha sempre portato avanti battaglie per tutelare i più deboli e ha sempre fatto di tutto per approvare leggi che potessero dare una pena certa per chi commette atti di violenza. Da adesso in poi ci sarà un porto sicuro per chi vorrà trovare un punto di riferimento sul territorio di Lecco: grazie alla mia nuova nomina, il partito sarà presente sul territorio per affrontare i problemi e aiutare chi è vittima di atti di violenza. È tempo di reagire, anche politicamente, alle prepotenze perpetrate nei confronti dei più deboli. Sono certa che, con l'aiuto della Prefettura e delle Forze dell'Ordine, potremo sviluppare dei progetti interessanti per sensibilizzare e informare la cittadinanza con l'obiettivo di difendere i più deboli dai soprusi e dalle violenze di ogni tipo.

Alessandra Rota, nuova responsabile provinciale del dipartimento" Tutela Vittime" di Fratelli d'Italia.