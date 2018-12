Caos Trenord, i Giovani Democratici: «Dalla Regione nessuna risposta»

La situazione dei treni diventa ogni giorno più critica. Dopo i disagi dell'ultimo periodo anche i Giovani Democratici sono scesi in piazza, anzi nelle stazioni, per sensibilizzare l'opinione pubblica.

Nella mattinata di oggi, fin dall'alba, tantissimi Giovani Democratici hanno presidiato numerose stazioni lombarde con un volantinaggio contro la gestione del trasporto pubblico ferroviario in Lombardia da parte di Trenord e della Regione. In seguito i giovani dem lombardi si sono spostati a Milano, dove hanno manifestato sotto al Pirellone, portando in "regalo" a Trenord e alla Regione alcuni "pacchi" di efficienza, puntualità, pulizia e manutenzione.

«Il piano invernale presentato da Trenord prevede tagli e sostituzioni di corse con bus. Da anni, nella Regione Lombardia governata dalla destra, gli investimenti sul trasporto ferroviari sono azzerati - commenta Lorenzo Pacini, segretario regionale dei GD Lombardia - Trenord sta andando verso il collasso, ogni giorno treni in ritardo e cancellati. Da parte della Regione nessuna risposta politica, nessuna strategia per migliorare il servizio. La Lega fa finta di non vedere il disastro quotidiano che rende impossibile la vita di migliaia di pendolari lombardi. Basta con la vergogna di Trenord, basta con la Lega in Lombardia!»