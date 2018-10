Provincia: per la poltrona di Presidente i sindaci scelgono Claudio Usuelli, primo cittadino di Nibinno

Sarà Claudio Usuelli, 45 anni compiuti a febbraio, il prossimo Presidente della Provincia di Lecco. A confermare la notizia sono stati ventotto sindaci del Lecchese, che hanno divulgato una nota in cui hanno affermato di aver scelto il profilo dell'attuale Sindaco di Nibionno, di centrodestra, per succedere all'attuale Presidente Flavio Polano, Sindaco di Malgrate. L'accordo è stato raggiunto nella serata di giovedì e ufficializzato in quella odierna. Iscritto all'Albo degli Avvocati dal 26 gennaio 2009, Usuelli opera dal suo studio di Cantù; eletto Sindaco nel maggio 2011, è stato confermato in carica nella tornata elettorale del 2016. A dicembre del 2015 è convolato a nozze con la moglie Silvia nella chiesa di Rogeno.

«Sottoscriviamo la candidatura di Usuelli»

«Nel pieno spirito di ente di secondo livello quali sono diventate le Amministrazioni provinciali – Casa dei Comuni - si legge in una nota diffusa dai sindaci -; considerato lo stato di fragilità del nostro territorio, con particolare riferimento alle questioni infrastrutturali e di manutenzione del patrimonio pubblico; chiedendo un passo indietro alle forze politiche e un passo avanti a un diffuso e trasversale senso di servizio civico e amministrativo volto alla cogestione della Provincia di Lecco, in un approccio il più possibile collegiale e limitato alle competenze specifiche; auspicando il superamento dell’attuale impianto istituzionale delle Province, favorendo il coinvolgimento e la corresponsabilità sia nel Consiglio provinciale attuale che in quello a rinnovo nel 2019, ferma restando la pluralità delle sensibilità politiche; dopo una ricognizione tra gli amministratori del territorio, abbiamo deciso di sottoscrivere la candidatura a Presidente della Provincia di Lecco di Claudio Usuelli, Sindaco di Nibionno».

Ventotto sindaci a sostegno di Usuelli

Riccardo Fasoli, Sindaco di Mandello del Lario, Marco Ghezzi, Sindaco di Calolziocorte, Filippo Galbiati, Sindaco di Casatenovo, Flavio Polano, Sindaco di Malgrate, Virginio Brivio, Sindaco di Lecco, Andrea Massironi, Sindaco di Merate, Antonio Rusconi, Sindaco di Bellano, Giuseppe Borgonovo, Sindaco di Bosisio Parini, Elide Codega, Sindaco di Premana, Antonella Invernizzi, Sindaco di Morterone, Pier Luigi Invernizzi, Sindaco di Cremeno, Matteo Canali, Sindaco di Sirone, Virginio Colombo, Sindaco di Ello, Edoardo Zucchi, Sindaco di Lierna, Alessandra Consonni, Sindaco di Ballabio, Giuseppe Conti, Sindaco di Garlate, Stefano Motta, Sindaco di Calco, Luca Pigazzini, Sindaco di Carenno, Guido Agostoni, Sindaco di Pasturo, Paola Colombo, Sindaco di Monte Marenzo, Daniele Villa, Sindaco di Robbiate, Adele Gatti, Sindaco di Airuno, Davide Maggioni, Sindaco di Sirtori, Mauro Proserpio, Sindaco di Molteno, Giancarlo Aldeghi, Sindaco di Barzanò, Cristina Bartesaghi, Sindaco di Abbadia Lariana, Renzo Rotta, Sindaco di Paderno d’Adda, Eugenio Galli, Sindaco di Cesana Brianza.

