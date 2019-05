Valmadrera, si chiude la campagna elettorale. Le liste fissano gli ultimi appuntamenti

A mezzanotte scatterà il silenzio elettorale, come disciplinato dalla legge 212 del 1956, che nell’articolo 9 recita testualmente: «Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali». Tale norma è stata poi integrata con il decreto legge 807 del 1984, che estese il divieto di fare propaganda elettorale anche alle emittenti radiotelevisive private.

A Valmadrera, come negli altri cinquanta comuni coinvolti nelle elezioni amministrative, si aprirà quindi il tempo dell'attesa per la tornata di domenica 26 maggio. In concomitanza con l'ultimo giorno di campagna elettorale, le tre liste cittadine (Lega, Ascolto Valmadrera e Progetto Valmadrera) hanno organizzato i rispettivi appuntamenti, tutti previsti alle ore 18.30, di fine campagna in città.

Progetto Valmadrera: l'appuntamento di fine campagna elettorale

La lista capeggiata da Antonio Rusconi riceverà i suoi sostenitori da Whisky&Soda (via Francesco Rocca, 2 a Valmadrera) «in allegria con tutti i candidati della lista civica al grido di: "Vota Antonio!"».

Lega: l'appuntamento di fine campagna elettorale

«Questa sera grande chiusura della lista Lega - Salvini - scrive il capolista Flavio Nogara -, che ha candidato a sindaco il noto imprenditore locale Alessandro Leidi, di un’intensa ed entusiasmante campagna elettorale a Valmadrera al Bar "Chicherin de cafe’" in piazza Monsignor Citterio. Saranno presenti i componenti della lista della Lega al gran completo. Interverranno i parlamentari locali e la candidata alle elezioni europee Marta Casiraghi. Previsto, ciliegina sulla torta, un intervento telefonico per l’ultimo appello al voto del segretario federale della Lega, nonché Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Verrà a sostenerci anche il sottosegretario regionale e campione olimpionico Antonio Rossi».

Ascolto Valmadrera: l'appuntamento di fine campagna elettorale

La lista civica che sostiene la candidatura di Guido Villa aspetta i suoi sostenitori «questo venerdì al bar "Oasi" alle 18:30 per concludere insieme la campagna elettorale. Vi aspettiamo numerosi!».