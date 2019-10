Valmadrera: nominati i quindici membri della Consulta Giovanile, Magni è il nuovo Presidente

Con deliberazione della Giunta comunale n. 103 dello scorso 23 ottobre 2019 sono stati nominati i componenti della Consulta Giovanile, espressione dell'Amministrazione comunale di Valmadrera, delle associazioni e dei gruppi che si interessano dei problemi giovanili della città.

I componenti per il periodo 2019-2024, che lavoreranno per promuovere concrete iniziative per lo sviluppo di manifestazioni e attività a favore della realtà giovanile del territorio, sono:

Michele Magni - Delegato del Sindaco – Presidente

Luca Barzani - rappresentante dell’Amministrazione comunale

Mauro Casiraghi - rappresentante dell’Amministrazione comunale

Diego Colafabio - rappresentante dell’Amministrazione comunale

Mattia Dell’Oro - rappresentante dell’Amministrazione comunale

Carlo Lazzari - rappresentante dell’Amministrazione comunale

Andrea Germini - rappresentante dell’Amministrazione comunale

Giuliano Valagussa - rappresentante dell’Istituto Comprensivo Statale

Stefano Corti - rappresentante Centro giovanile

Veronica Maria Cariboni - rappresentante Associazione "Genitori ed Amici degli handicappati"

Matteo Martinis - rappresentante Associazione CNGEI Scout

Gionata Ruberto - rappresentante Pro Loco Valmadrera;

Luca Casorati - rappresentante U.G.T.

Giovanni De Mattheis- rappresentante Cooperativa Sociale Dimensione Lavoro

Kukaviqui Francesca - rappresentante del Centro di Formazione Professionale Aldo Moro

Della Consulta Giovanile farà parte anche un componente designato dal Presidente della Consulta dello Sport.