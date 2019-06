Valmadrera. Si apre la terza Amministrazione Rusconi: «Vicini ai lavoratori dell'Husqvarna»

Alle 18.30 di mercoledì 12 giugno ha preso il via la terza Amministrazione Rusconi. L'ex senatore, già primo cittadino (per due mandati) a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila (1995-2004), è tornato a vestire la fascia di sindaco di Valmadrera, ottenuta al termine dell'emozionante tornata elettorale di domenica 26 maggio. Clima decisamente disteso per la "prima" di fronte a un nutrito pubblico, che ha accompagnato l'esordio di Giunta, Consiglio e ha assistito all'elezione della Commissione Elettorale: in platea anche Donatella Crippa, sindaco uscente di "Progetto Valmadrera".

Rusconi: «Vicini ai lavoratori dell'Husqvarna»

Rusconi, in apertura di seduta, ha ricordato «Calogero Nobile, che ha sostenuto e interpretato per lungo tempo il ruolo di consigliere e di difensore dei laboratori dell'Husqvarna. Ricordo e siamo vicini anche ai terzisti e ai lavoratori dell’azienda. Venerdì prenderò parte all’incontro in Regione, quello dell'azienda è un enorme problema molto sentito da tutta la città. Mi ha fatto molto piacere il comportamento di Leidi e Villa su questo argomento, perchè mi hanno dimostrato tutto il loro appoggio: un rapporto di stima reciproca serve al comune di Valmadrera. Auguro, infine, un buon lavoro a tutti, sono convinto che sarà un percorso costruttivo per il bene della città, nella stima reciproca e nel rispetto dei ruoli di ciascuno di noi».

Dopo l'esame sulla candidabilità, velocizzato dall’autocertificazione che sindaco, assessori e consiglieri hanno presentato in precedenza, è stata quindi ufficializzata la composizione della già annunciata Giunta: vice di Rusconi, che manterrà le deleghe a Personale, Polizia Locale, Commercio, Industria, Artigianato, Lavori Pubblici, Servizio Idrico integrato, Strade e viabilità, Arredo urbano, sarà ancora Raffaella Brioni, cui è stata assegnata anche carica di assessore all'Istruzione, ai Servizi Bibliotecari e ai Servizi Demografici, affiancata da Rita Bosisio, assessore a Servizi sociali, Gestione associata, RSA Opera Pia Magistris, Minori, Martina Dell'Oro, assessore a Bilancio, Tributi, Finanze, Patrimonio ed Economato, Marcello Butti, assessore a Cultura, allo Sport e alle Politiche giovanili, e Giuseppe Anghileri, assessore esterno a Edilizia Privata, Urbanistica, Protezione Civile ed Ecologia.

La Commissione Elettorale

Nominata la Giunta, è stato il momento di votare i membri della Comissione Elettorale: a prendervi parte saranno Federico Amaretti, Elena Dell'Oro ("Progetto Valmadrera") ed Elio Bartesaghi (Lega); loro supplenti saranno invece Pamela Cazzaniga, Domenico Mazzitelli ("Progetto Valmadrera) e Mauro Dell'Oro ("Ascolto Valmadrera"). Gli stessi Pamela Cazzaniga e Mauro Dell'Oro saranno tra i componenti della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari.

In chiusura di seduta, durata circa mezz'ora, ha preso la parola il consigliere di minoranza Elio Bartesaghi (Lega), che ha ribadito la posizione dell'assente Flavio Nogara: «Sarebbe stata una festa anche con la sua presenza, penso che si potesse trovare un punto d'incontro per permettergli di essere qui». Rusconi ha quindi precisato che «Ho fatto le mie valutazioni, parlando anche con le stesse persone cui ha scritto Nogara (la Prefettura, ndr), non dimenticandomi di annunciare ai capigruppo la data della prossima convocazione del Consiglio, che si terrà l'8 luglio. Può capitare di mancare a delle sedute, io stesso ne ho saltata qualcuna negli anni passati e non ho preteso che gli altri fermassero i lavori».

In chiusura il pensiero di Leidi («Voglio augurare sinceramente un buon lavoro a tutti, teniamo ben presente il pensiero dei valmadreresi») e Villa («Il clima di correttezza e sincerità che c'è stato nell’incontro avuto tra i capigruppo testimonia la nostra volontà di collaborazione nei confronti della cittadinanza»).

Gallery