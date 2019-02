Valmadrera: corsa alle elezioni. Progetto Valmadrera punta su Rusconi-Colombo

Si è riunita giovedì 14 febbraio, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli, l'assemblea degli iscritti alla lista Progetto Valmadrera; al centro della discussione, in previsione delle prossime elezioni amministrative di maggio, il nome del prossimo candidato.

Antonio Rusconi si ricandida

Cesare Colombo, coordinatore dell’associazione, ha dapprima confermato l'indisponibilità alla ricandidatura dell’attuale sindaco Donatella Crippa, il cui operato è stato ritenuto, come quello della Giunta e del gruppo di maggioranza, estremamente positivo. A seguito di questo, constatata la necessità di procedere in tempi brevi alla formazione della lista e a esaminare le diverse proposte in termini di idee e persone provenienti dagli incontri con le diverse associazioni, il Direttivo di Progetto Valmadrera ha avanzato all’unanimità la proposta come candidato sindaco di Antonio Rusconi, fondatore di Progetto Valmadrera e sindaco dal 1995 al 2004, ma anche molto noto per i suoi impegni in campo sociale e sportivo come Presidente del Comitato Oltre Noi per disabili adulti e fiduciario Coni per oltre venti anni. La proposta è stata approvata dall’assemblea degli iscritti di Progetto Valmadrera.

Colombo prossimo capolista

È stato altresì indicato come capolista della prossima graduatoria di Progetto Valmadrera Cesare Colombo, ingegnere informatico impegnato nel mondo cattolico. Nei prossimi giorni, la Commissione elettorale formata da Rusconi, Colombo e dal capogruppo Giuseppe Anghileri incontrerà dapprima tutti i consiglieri e gli assessori uscenti e successivamente alcune delle numerose persone proposte dall’associazionismo valmadrerese.

