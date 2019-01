«Gli Uffici Comunali sono vicini al collasso»: Uniti per Varenna attacca ancora Manzoni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

«Gli uffici al pubblico del Comune di Varenna, stanno collassando uno alla volta»: ad affermarlo è Paolo Ferrara, capogruppo di Uniti per Varenna. «Oggi l'Ufficio Tecnico è impossibilitato a garantire l'apertura al pubblico per mancanza di un tecnico comunale. Qualche settimana fa avevo pubblicamente denunciato la farsa di quattro tecnici "provvisori", incaricati su temi diversi, con costi per la cittadinanza non comprensibili, visto il bel risultato arrivato con l'anno nuovo. Alcuni di questi, a incarico terminato, hanno reso impossibile garantire l'apertura al pubblico di questo essenziale servizio. Vogliamo poi parlare dell'Ufficio Anagrafe? A novembre la storica incaricata - qui il Sindaco qualche domanda pur se la dovrebbe porre - ha deciso di andarsene sbattendo la porta, per esser poi richiesta da un altro comune».

«A oggi la situazione è tragicomica: molte le lamentele di chi, presentatosi in Municipio per rinnovare magari semplicemente la carta d'identità, si è visto "rimbalzare" con varie scuse. E' una situazione indecorosa per un qualsiasi comune che voglia garantire quel minimo di servizi che ne giustifichino almeno l'esistenza. A meno che - e lo si dica allora esplicitamente - non si stia lavorando per "liquidarlo" in vista di altre forme amministrative, mandandolo più o meno intenzionalmente in default. Ci fa penare, poi, anche la situazione dell'Ufficio di Polizia Locale, dove sembra di capire che, proprio in vista della nuova stagione turistica, si perderà uno dei due vigili in servizio. E, in conclusione, ci preoccupa vivamente anche il servizio di Segreteria Comunale che, sotto pressione costante, possa non più reggere la pressione. Quella sarebbe davvero la ciliegina sulla torta. Le ragioni di una tale situazione penosa? L'inadeguatezza e la superficialità di un'amministrazione comunale, quella a guida Manzoni, totalmente incompetente e impreparata a gestire la cosa pubblica», conlcude Ferrara.