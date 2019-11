Angelo Ciocca presenta un master per progettisti di bandi europei

Nell'ufficio territoriale di Lecco, voluto da Angelo Ciocca, allestito in città presso Siani Progetti in Via Filzi, si è tenuto nella giornata di giovedì un incontro tra l'eurodeputato leghista e il suo staff territoriale, alla presenza di alcuni sindaci e rappresentanti dei Comuni, del mondo delle professioni, della scuola alberghiera di Casargo ed altri esponenti locali che a vario titolo hanno interesse ad avere un "filo diretto" con Bruxelles.

Presente il consigliere regionale Antonello Formenti, a fare gli onori di casa, insieme a Giorgio Siani ed Ennio Fumagalli, che seguono i rapporti territoriali. Un incontro tecnico nel quale è stata presentata l'organizzazione di un master per progettisti di bandi europei che si terrà proprio in città, con il patrocinio del Parlamento europeo.

Figura importante, quella dello sviluppatore di bandi, sia per le aziende che per gli enti, la cui professionalità sarà formata da personale dell’Unione europea. Il corso sarà rivolto a cittadini italiani, maggiorenni con buona conoscenza delle lingua inglese. Avrà la durata di 9 giorni. Il programma e le modalità di iscrizione verranno resi noti nelle prossime settimane ed il corso inizierà nei primi mesi del 2020.

Sono stati trattati altri temi di assoluto interesse per il mondo delle professioni e per la formazione extrascolastica, che troveranno seguito nel 2020, quali stage e corsi legati alle attività che vengono svolte presso l’Unione Europea.

Angelo Ciocca, di Pavia, è stato eletto nel collegio che comprende Lombardia Piemonte Liguria e Valle D'Aosta, con 90mila preferenze e anche nel Lecchese ha avuto un ottimo riscontro, grazie anche all'attenzione che presta per Lecco e provincia.