Giovani lecchesi di Fratelli d'Italia a Bruxelles per manifestare contro il Mes

Lunedì, sotto una pioggia incessante, anche una delegazione di giovani lecchesi, capitanata dal responsabile provinciale di Gioventù Nazionale, Leonardo Valessina, e dal viceportavoce provinciale di Fratelli d'Italia, Michael Bonazzola, mi ha accompagnato a Bruxelles davanti alla sede del Consiglio Europeo per manifestare contro il Mes. Ancora una volta, abbiamo voluto difendere l'interesse nazionale dall'asse francotedesca con Giorgia Meloni, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Alessio Butti, Marco Osnato e gli altri parlamentari italiani ed europei. Mentre Conte e il governo hanno provato a fare l'ennesimo regalo alle banche tedesche, noi siamo rimasti come sempre al fianco del popolo italiano! Grazie a Fratelli d'Italia per averci messo la faccia e la testa: per adesso, pericolo sventato!

Giacomo Zamperini, già Consigliere Comunale di Lecco e dirigente regionale di Fratelli d’Italia