Giacomo Zamperini entra nella dirigenza regionale di Fratelli d'Italia

In accordo con il Presidente Nazionale del partito, l'onorevole Giorgia Meloni, è stato chiesto al Portavoce Provinciale di Lecco, Giacomo Zamperini, di potersi dedicare con ancora maggiore impegno e presenza all'attività politica regionale di Fratelli d'Italia in Lombardia e, conseguentemente, l'attuale Portavoce ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico locale.

«Sono molto grato per l’apprezzamento dimostratomi da Giorgia e dai vertici del partito, ringrazio anche la nostra Portavoce Regionale, l'onorevole Daniela Santanchè, per avermi coinvolto nella dirigenza regionale di Fdi. In questi anni, il partito sul territorio è cresciuto molto, quadruplicando i voti alle scorse elezioni del 4 marzo, rispetto al 2013. Abbiamo aggregato persone capaci e tenaci, amministratori e dirigenti politici di alto livello e persone che, assieme a me, hanno aderito ai requisiti che ci contraddistinguono e ci caratterizzano; seguendo quella che io chiamo semplicemente la regola delle tre "C": competenza, coerenza e coraggio. Lascio un partito in salute, cresciuto esponenzialmente nel corso di questi anni, un movimento giovanile del quale sono particolarmente orgoglioso e un gruppo di persone straordinario dalle quali ho ricevuto più di quello che ho donato.

Ringrazio anche tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa bellissima avventura nel partito a Lecco, condividendo con me le gioie e i dolori, con la consapevolezza che - come è giusto che sia - questa esperienza non finirà certo oggi. Infatti, lascio la guida di questo meraviglioso gruppo umano e politico in buone mani: il mio non è un passo indietro, ma un passo di lato. Resterò una vigile sentinella, dedicandomi ancora più energicamente a costruire un'alternativa di governo per la nostra città, per Lecco, che soffre purtroppo la malagestione e il malgoverno della sinistra targata Pd. Sono e sarò sempre a disposizione dei cittadini che avranno bisogno del mio intervento, con semplicità e senza filtri, come ho sempre fatto. Vivo la politica come un servizio alla mia comunità e perciò le persone per bene troveranno sempre in me un valido alleato. Ora guardiamo avanti verso le nuove sfide che ci attendono.

Infine, ripensando alla prima volta in cui ho messo piede nella sede del mio partito a quindici anni, mi dedicherò con ancora più forza a realizzare il sogno che da sempre ho nel cuore: veder tornare molti giovani ad appassionarsi alla politica sul territorio!»

