Innovazione e assistenza medica, il Commissario di Asst Lecco in missione in Israele

Il Commissario di Asst Lecco, Paolo Favini, in missione istituzionale in Israele insieme all'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Il viaggio di Favini è iniziato ieri, martedì. La visita - finalizzata allo studio degli ospedali di comunità israeliani, vere e proprie eccellenze nell’ambito della Homecare, ossia la presa in carico del paziente cronico a domicilio, e della Digital Health, il sistema informatico a servizio della sanità nazionale - ha lo scopo di valutare la validità del sistema di Home Care attuato con successo in Israele e di "rubare" eventuali spunti positivi per perfezionare il sistema della Presa in carico che proprio in questo periodo sta entrando nella fase attuativa in Lombardia.

Ricco il programma degli incontri che porterà questa settimana il Commissario Favini a visitare i principali ospedali della zona e alcuni dei più importanti centri per l’innovazione nel campo della cura e dell’assistenza sanitaria. Oggi in mattinata si è tenuta la visita all’Israel Export Institute, specializzato in Digitale Health e Telemedicina, e più tardi sarà la volta dello Sheba Medical Center e l’Assunta Ashdod Medical Center, per un approfondimento su gestione ospedaliera, riabilitazione dei pazienti cronici e digital health per la gestione dei dati sensibili tra paziente ed ospedale.

In agenda anche la visita ai centri altamente specializzati in homecare , pain managment e health monitoring. Fissato per la giornata di venerdì, invece, l’incontro con l’ambasciatore italiano a Tel Aviv mentre domenica sarà la volta del ministro della Salute israeliano.

