Gli infermieri lecchesi «fanno ordine»: organizzato il convegno annuale

Nella giornata di giovedì 15 marzo 2018 presso l’Aula Magna P.O. Lecco, Via dell’Eremo 9/11 Lecco, si terrà l’annuale Assemblea degli iscritti di quello che, con l’entrata in vigore della legge 3/2018, è finalmente diventato l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Lecco (OPI) e che secondo le disposizioni di legge ha preso il posto del Collegio IPASVI.

Durante l’assemblea, oltre alle operazioni di approvazione del bilancio, verrà presentata la relazione programmatica inerente le attività dell’anno in corso, offerte e gestite dal neonato OPI di Lecco.

Al termine dell’assemblea si apriranno i lavori del Convegno dal titolo La legge 8 marzo 2017 su “Responsabilità Professionale e Sicurezza delle Cure”: profili applicativi ad un anno dalla riforma dettata appunto dalla legge Gelli 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), che ha modificato l’impianto normativo in modo sostanziale per gli operatori sanitari.

L’evento, accreditato ECM, è organizzato in partnership tra l’ASST di Lecco e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche ed è finalizzato a mettere in luce le principali innovazioni ed i profili applicativi della normativa ad un anno dall'entrata in vigore.

Interverranno come relatori Umberto Genovese - Professore Associato di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano e Direttore del Laboratorio di Responsabilità Sanitaria dell’Università degli Studi di Milano, Paola Ferrari - Titolare Studio legale - Collaboratore del Sole24ore Sanità, Gianluca Zanoni - Morganti Insurance Brokers Srl - Direzione Tecnica, Longoni Mattia - ASST Lecco - Responsabile Funzione Avvocatura e Radice Cristiano - ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) - Infermiere legale e forense.

È prevista una seconda edizione del Convegno che si terrà in data 22 marzo 2018 dalle ore 14,00 presso l’Aula Riunioni Scientifiche P.O. Merate, Via San Leopoldo Mandic, a Merate.

Ai Convegni potranno partecipare un totale di 260 operatori afferenti a tutte le professioni sanitarie del comparto, previa iscrizione da effettuarsi tramite ciascun Direttore/Responsabile/ Coordinatore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco per quanto riguarda i partecipanti interni all’ASST di Lecco; i partecipanti esterni potranno iscriversi accedendo al sito www.asst-lecco.it.

Per ulteriori informazioni: segreteria OPI Lecco 0341/350102, info@ipasvilc.it