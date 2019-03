Brainart: convegno sull'apporto artistico nelle patologie cognitive dementigene

Giovedì 28 marzo 2019, dalle ore 8.30 alle 13, nell'aula magna dell'Ospedale Manzoni di Lecco in via dell'Eremo 9/11 si svolgerà il convegno "Brainart - Patologie cognitive dementigene: le nuove frontiere dell'approccio artistico-creativo, musicale e multimediale".

Brainart è un programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia Svizzera. Il progetto ha come capofila la cooperativa Sociale Crams e partner Ats Brianza e Need Institute di Milano; per la parte Svizzera ha il Canton Ticino Dipartimento di Sanità e socialità (Ufficio del Medico Cantonale), il Museo Nazionale Vincenzo Vela e la Fondazione ProSenectute, con il coinvolgimento dell'Asst di Lecco. Durerà 3 anni.

Questo progetto europeo vede partner italiani e svizzeri lavorare insieme, per creare un laboratorio dinamico e aperto che stimoli la discussione e la ricerca su nuovi servizi sociosanitari e sulle innovative frontiere di ricerca sulle cure complementari non farmacologiche per le demenze.

Brainart rappresenta un motivo di vanto per tutto il territorio grazie all'approccio innovativo volto a una risposta sempre più aderente ai bisogni degli assistiti, alla portata internazionale del progetto e alla collaborazione fattiva tra enti.

Gli obiettivi principali del progetto sono raccogliere esperienze pilota e buone pratiche in atto in Italia e Svizzera, portare a conoscenza delle recenti realizzazioni software e hardware per stimolare percorsi innovativi di progettazione digitale, analizzare le potenzialità di strumentazioni e metodologie in ambito neurologico e disegnare servizi sperimentali che coinvolgono pazienti e famiglie in percorsi artistico creativi su "arte e bellezza".

La sfida territoriale di Brainart è diminuire lo stigma sociale nei confronti della demenza e attivare processi di costruzione di una comunità di cura diffusa.

L'evento del 28 marzo è stato accreditato Ecm/Cpd per tutte le professioni sanitarie e per assistenti sociali. L'adesione è a numero chiuso, per iscrizioni: www.ats-brianza.it/formazione.