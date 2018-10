Convegno sulla depressione perinatale, importante occasione di informazione

Sala conferenze di Ats gremita per il convegno "Piano d'azione Depressione Perinatale nel territorio dell'Ats della Brianza" svoltosi mercoledì 10 ottobre nella sede di Lecco.

Medici, infermieri, ostetriche, assistenti sanitarie e sociali, educatori professionali e psicologi hanno partecipato ai lavori condividendo le buone prassi così da implementare una maggior conoscenza del fenomeno.

«Il tema della diagnosi e del trattamento precoce delle sindromi depressive nelle donne in gravidanza e nelle neo mamme prevede progetti di screening (pre e post partum) che, avviati nel 2017 proseguiranno anche nell'anno in corso - spiega la dr.ssa Paola Passoni, Psicologa Psicoterapeuta Resp. ff UOC Fragilità e cronicità dell'Ats Brianza e responsabile scientifico del corso - Il valore aggiunto di questa giornata è che la formazione, in un'ottica di integrazione e condivisione tra Ats della Brianza e Asst del territorio, ci permette di confrontare, discutere e implementare i modelli attualmente in uso».

«Crediamo molto nel valore di questo tipo di formazione su argomenti così importanti - evidenzia il direttore sociosanitario dell'Ats dottor Oliviero Rinaldi - e la risposta è stata davvero significativa. Gli obiettivi della giornata, aumentare la conoscenza del fenomeno della depressione perinatale, condividere le buone prassi e garantire l'omogeneità dei percorsi e la continuità assistenziale delle presa in carico, sono stati pienamente soddisfatti».

Il programma ha previsto interessanti contenuti da parte dei numerosi relatori: il Piano d'azione depressione perinatale nel territorio dell'Ats della Brianza, il progetto ministeriale per la prevenzione e il trattamento della depressione perinatale, la declinazione del progetto fragilità materna nei punti nascita, il prendersi cura della maternità e genitorialità fragile con l’individuazione precoce e trattamento della depressione perinatale nei servizi del nostro territorio, un'analisi sui profili d'utenza e modelli d'intervento nell'esperienza ambulatoriale della psichiatria di liaison e la diagnosi precoce e la gestione della depressione perinatale nella Asst.

