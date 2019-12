Approvate tredici nuove assunzioni per la Asst Lecco

Sono state approvate nel mese di dicembre le delibere con le quali la Direzione strategica dell'Asst di Lecco ha assegnato diversi nuovi incarichi.

«Le nuove assunzioni sono testimonianza del nostro costante impegno di procedere alla copertura di posizioni medico-infermieristiche, anche apicali, che divengano vacanti per pensionamenti o trasferimenti - dichiara Paolo Favini, direttore generale dell'Asst di Lecco - Sono anche lieto di annunciare che in data odierna è stato bandito un concorso per la carica di direttore dell'Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Mandic di Merate a seguito del pensionamento del dottor Marco Rataggi».

Gli incarichi assegnati