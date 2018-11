Interventi di edilizia sanitaria in aree svantaggiate: la Regione investe anche a Lecco

La Regione Lombardia investe nel settore della sanità con l'intento di mantenere "alta" la qualità dei servizi e all'avanguardia le apparecchiature utilizzate.

«Continuano i nostro investimenti - ha spiegato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera - per consolidare l'offerta di servizi sanitari per acuti ridisegnando l'offerta di quelli territoriali con particolare attenzione alle peculiarità degli ambiti locali. Ecco perché abbiamo investito oltre 73 milioni di euro nell'acquisizione di apparecchiature a bassa e media tecnologia e in interventi strutturali su tutto il territorio regionale. Di questi 73 milioni, 10 sono destinati alla realizzazione di interventi di edilizia sanitaria in aree svantaggiate di montagna come nei presidi di Cittiglio, Gavardo, Lecco, San Giovanni Bianco, Lovere, Alzano Lombardo, Sondrio, Esine e agli ambulatori di Darfo».

«Abbiamo, inoltre, stanziato - ha aggiunto l'assessore - 20.803.751 milioni, di cui 20.003.751 destinati a fondi di diretta gestione delle Asst e Ircss pubblici, per diversi piccoli interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico, sulla base del numero dei posti letto e del numero di strutture territoriali che ospitano attività accreditate, prevedendo una soglia massima di un milione di euro e una soglia minima di 250.000 euro. I rimanenti 800.000 sono destinati a fondi di diretta gestione delle Ats per diversi piccoli interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e

tecnologico».