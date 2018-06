Torna per l'estate il servizio di Guardia medica turistica, garantito dall'Ats Brianza ai villeggianti presenti nelle località turistiche del proprio ambito territoriale. Un servizio gratuito che integra sia l'attività dei medici residenti convenzionati sia il servizio di Guardia medica territoriale.

Per usufruirne sarà sufficiente essere iscritti al Servizio sanitario nazionale ed esibire il tesserino sanitario rilasciato dall'Ats di appartenenza.

Sono in tutto 17 le località turistiche in cui verrà effettuato e garantito il servizio. L'elenco dei comuni e delle sedi:

Abbadia Lariana – Ambulatorio Comunale, Via Stoppani, 19

Ballabio – Ambulatorio Comunale, Piazza Papa Giovanni XXIII

Barzio – presso Comunità Montana, Via Roma

Bellano – presidio ASST Via Papa Giovanni XXIII

Casargo – presidio ASST, Via Roma

Carenno – Ambulatorio comunale presso Municipio, Via Roma, 36

Colico – presso sede Croce Rossa Italiana, Via Giuseppe Mazzini, 6/a

Cremeno – presso ambulatorio Comunale Via XXV aprile, 14

Esino Lario – presso Ambulatorio Comunale

Introbio – presidio ASST località Sceregalli

Lierna – Scuole elementari, Via Parodi

Moggio – Ambulatorio Comunale, Via Ing. C. Rancilio

Oliveto Lario – Frazione Vassena, Via Carcano, 4

Perledo – c/o centro polifunzionale

Località Piani Resinelli c/o Azienda Promozione e Turismo, Piazza della Chiesa.

Varenna – presso ambulatorio Comunale, Piazza Venini, 1