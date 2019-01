Con l’inizio del 2019 sono entrate in funzione le centrali di monitoraggio degli ospedali di Lecco e Merate, con un investimento complessivo di 267.180 euro.

Come illustrato in una nota di Asst Lecco, la centrale di monitoraggio permette di valutare dalla postazione infermieristica lo stato di salute dei pazienti ricoverati nel reparto cardiologico: tramite un’unità trasmittente, detta telemetro, posizionato al petto del paziente con elettrodi, si possono rilevare i parametri fisiologici come frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, pressione arteriosa e frequenza respiratoria. La presenza di allarmi sonori e visivi garantisce l’intervento tempestivo del personale medico-infermieristico in situazioni critiche, riducendo i rischi ai pazienti non più vincolati a letto. Inoltre, questo sistema tiene traccia nel tempo delle informazioni cardiologiche funzionali alla diagnosi e alla dimissione del paziente, elaborate da medici e infermieri.

La centrale di monitoraggio di Lecco, basata su server, è composta da tre computer e 36 telemetrie, per la gestione dei pazienti di Cardiologia, Cardiologia Riabilitativa e per monitorare gli utenti della palestra. A Merate è stata fornita una workstation di monitoraggio e 16 telemetri per il reparto di Cardiologia.