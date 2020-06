Screening tra i medici per verificare il reale contagio da Sars-Cov2

L'Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri della Provincia di Lecco insieme a Synlab Italia annuncia l'avvio di un protocollo di screening rivolto a tutti gli iscritti all'Ordine, finalizzato a verificare la prevalenza della positività del virus Sars-Cov2 e delle IgG correlate all'infezione.

Il protocollo, promosso dall'Ordine, nasce dalla consapevolezza che la popolazione medica è stata oggetto di una grande vulnerabilità negli ultimi mesi (dati nazionali parlano di centinaia di medici che si sono ammalati e poco meno di duecento risultano deceduti a causa del contagio; tra questi, purtroppo, anche alcuni nella provincia di Lecco). Per questo, Omceo Lc si è premurato di aiutare a comprendere quanto si sia oggettivamente diffuso il virus tra i medici del territorio, promuovendo una valutazione epidemiologica che possa essere un supporto anche per la prevenzione futura dell'epidemia.

Con queste finalità, l'Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri della Provincia di Lecco ha chiesto supporto a Synlab Italia, che ha accolto l'iniziativa con una nota di plauso, impegnandosi a proporre ai medici una tariffa "sociale" a sola copertura dei costi.

Il protocollo, nello specifico, prevede in un'unica seduta l'esecuzione di prelievo ematico per test sierologico IgG e tampone rino-faringeo per ricerca del virus Sars-Cov2. Ogni medico interessato potrà scegliere di aderire liberamente, seguendo le comode modalità di prenotazione digitale comunicate e recandosi quindi in uno dei punti prelievo Synlab del territorio.