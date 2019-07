Synlab San Nicolò e Comune di Lecco impegnati insieme a favore dei remigini e delle famiglie lecchesi

Ancora una volta Synlab San Nicolò si dimostra attivo #nelcuorediLecco, dedicando ai cittadini più piccoli e alle loro famiglie un prezioso strumento di riflessione e prevenzione. In sinergia con il Comune di Lecco e con l’obiettivo di fornire nozioni utili per migliorare gli stili di vita famigliari e prevenire gravi patologie, il Centro Diagnostico ha scelto di fissare con i remigini dell’a.s. 2019/2020 un importante appuntamento che coinciderà con l’inizio della scuola: la consegna, a tutti loro, del libretto “Bambini, alimentazione e attività motoria”, realizzato a cura di tre luminari di Synlab San Nicolò Lecco, Gaetano Ideo - Specialista in Malattie dell’Apparato Digerente, della Nutrizione e del Ricambio, Anna Clara Maria Capra - Specialista in Cardiologia, Adriana Simone - Specialista in Gastroenterologia e del team scientifico del progetto FitFoodness CAMKids.

All’interno del libretto, la mascotte “CAMMino”, un simpatico ma saggio maghetto, condurrà i più piccoli e le loro famiglie in un percorso di sensibilizzazione sul tema dell’alimentazione e dell’attività fisica, che permetterà di comprendere quali sono gli stili di vita sani da adottare già in tenera età per il benessere e la salute dell’individuo.



Da dove nasce l’urgenza? Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’obesità rappresenta per l’Europa una delle minacce più serie alla sanità pubblica. In questo contesto, l’Italia è la pecora nera d’Europa, con il 30,6% di bambini obesi o in sovrappeso, tra i quali si assiste alla manifestazione di patologie come ipertensione e diabete di tipo 2, malattie che in passato si presentavano solo tra gli adulti. Proprio la finestra tra i cinque e i sette anni, secondo le statistiche, è quella più critica per l’insorgenza dell’obesità infantile.

«Su richiesta del Comune di Lecco e in coerenza con la visione di Synlab rispetto agli interessi della cittadinanza e del territorio, proponiamo questo libretto a tutte le famiglie lecchesi che nel settembre 2019 accompagneranno i loro piccoli ai banchi del primo anno di scuola primaria - commenta il C.E.O. di Synlab Italia Giovanni Gianolli - Per coinvolgere nel modo più attivo possibile i genitori e per rendere i messaggi attrattivi anche per gli stessi bimbi, abbiamo scelto di raccontare la “sana alimentazione” in modo un po’ informale, contando che, in questo modo, i bambini, divertendosi, possano far propri i principi di un corretto stile di vita verso il loro futuro… in salute».

Se il fine è sicuramente educativo, la “forma” del libretto è, infatti, divertente e accattivante anche per i bambini: le regole per una sana alimentazione e una corretta attività fisica sono raccontate dal maghetto CAMMino attraverso un percorso intuitivo e una grafica ludica e coinvolgente, con tanto di ricette pratiche e colorate in appendice.

«Questa amministrazione si è posta fin dall’inizio come prioritario l’obiettivo di “guardare al futuro”, perché i nostri figli possano crescere in sicurezza e salute. Abbiamo perciò chiesto anche aiuto a chi negli anni ha contribuito a “costruire la salute” della città, per poter offrire alle famiglie un valido e coinvolgente strumento per permettere ai bambini di imparare a costruire da soli la loro salute - commenta il sindaco di Lecco Virginio Brivio - Ed ecco questo pratico e divertente libricino, con il quale diamo appuntamento a settembre in occasione di una conferenza stampa di presentazione che si terrà presso la sede comunale e la successiva consegna ufficiale del libretto all’interno delle classi prime di tutte le scuole di Lecco».

La consegna di “Bambini, alimentazione e attività motoria” sarà affiancata da un convegno che si terrà lunedì 16 settembre presso la sede Synlab San Nicolò di Corso Carlo Alberto 76/B. Anch’esso patrocinato dal Comune di Lecco e ad accesso libero e gratuito, costituirà un’occasione per approfondire ulteriormente i temi trattati all’interno del libretto, con la preziosa possibilità di confrontarsi con i Medici di riferimento.