Tumori femminili: visite gratuite per le donne in attesa di occupazione

Come ogni anno, la LILT dedica il mese di Ottobre alla prevenzione dei tumori femminili con la Campagna nazionale “Nastro Rosa” attraverso diverse iniziative sul territorio.

La LILT - Sezione Provinciale di Lecco mette a disposizione visite di prevenzione oncologica gratuite, in particolare visite senologiche e ginecologiche, a favore delle donne in attesa di occupazione lavorativa ed iscritte al centro d’impiego di Lecco con età al di sotto dei 50 anni e con una età non prevista dallo screening, da effettuarsi presso l’ ambulatorio LILT.

Le visite andranno prenotate presso la nostra sede LILT di Lecco sita in Via Carlo Torri Tarelli 31 al n. 0341 285659 dal lunedi al venerdi ore 15-18